Милошу Земану стало лучше

В Чехии президент Милош Земан был переведен в обычную палату. Об этом заявила пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Итка Зинке, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что решение приняли лечащие врачи в связи с улучшением состояния здоровья политика.

На фоне реанимации Земана пять чешских партий достигли соглашения о формировании коалиционного правительства. Но полностью завершить этот процесс фактически невозможно.

В сенате страны предлагали начать процедуру лишения Земана президентских полномочий в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Но председатель палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что он способен выполнять обязанности главы государства. Спикер палаты депутатов отметил, что госпитализация не является поводом для передачи полномочий главы государства. Он также указал, что не будет публично говорить о диагнозе президента, хотя ему известно о нем.

Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.