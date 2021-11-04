Компания Amazon обделила водителей чаевыми и теперь выплатит компенсацию

Компания Amazon выплатит $61,7 млн, чтобы урегулировать обвинения в невыплате чаевых водителям Amazon Flex. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Gizmodo.

Компания не выплачивала водителям полную сумму чаевых, которую они заработали за два с половиной года. Комиссия расследовала эти факты в 2019 году. Только тогда онлайн-ретейлер прекратил практику утаивания чаевых от водителей.

«Вместо того чтобы передавать водителям 100% чаевых клиентов, как это было обещано, Amazon использовала деньги сама», — заявил и.о. директора Бюро по защите прав потребителей FTC Дэниел Кауфман.

По словам Кауфман, водителям теперь вернутся «десятки миллионов долларов чаевых, которые Amazon незаконно присвоила».

Теперь в среднем каждый водитель получит около 422 долларов.