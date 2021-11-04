Израильские силовики разрушили мечеть на Западном берегу Иордана

Силы безопасности Израиля разрушили мечеть в окрестностях города Наблус на Западном берегу Иордана, назвав ее незаконной постройкой. Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава муниципалитета района Дума в Наблусе Сулейман Давабиша.

По его словам, израильские силовики устроили рейд в деревне Аш-Шукара в районе Дума.

Силы безопасности снесли мечеть в зоне «С» под предлогом того, что она якобы являлась незаконной постройкой. Мечеть была построена два года назад, в ней молились около 50 жителей деревни.

Кроме того, военные разрушили два сельхозобъекта на юге района Дума. Тем самым они пытаются предотвратить развитие района Дума, чтобы расширить незаконные еврейские поселения, уверен Давабиша.

Министерство по делам фондов и религии Палестины осудило действия сил безопасности Израиля в деревне Аш-Шукара.