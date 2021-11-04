Армения обсуждает региональное сотрудничество в формате «3+3» лишь с Россией, заявил Григорян

Армения обсуждает с Россией повестку регионального сотрудничества в формате «3+3», заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

«Армения проводит обсуждения по этому формату только с Россией. Знаете, что Россия активно обсуждает повестку формата «3+3″. Армения представила свои подходы, и, если мы увидим, что есть понимание наших подходов, увидим четкость и приемлемость вопросов, то начнем обсуждать возможные перспективы этого формата», — сказал Григорян в интервью армянскому новостному сайту «Фактор».

Ранее в четверг замглавы МИД Армении Ваге Геворкян заявил в парламенте Армении, что новые форматы регионального сотрудничества не должны повторять уже существующие платформы.

«Что касается формата «3+3″, то приоритетом Армении является защита национальных интересов. Предлагаемые форматы сотрудничества не должны повторять уже существующие форматы. В этом вопросе приоритетом для нас является то, чтобы не было повторения формата Минской группы ОБСЕ», — сказал Геворкян.