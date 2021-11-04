Москва и Минск утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.

Документы были приняты в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси, которое проходило в режиме видеосвязи, пишет РИА Новости.

«Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» — спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой.

Как ранее заявил Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки. Концепция миграционной политики Союзного государства, как сообщал Мезенцев, определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.