Лидеры России и Беларуси подписали интеграционный декрет Союзного государства

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси подписали интеграционный декрет Союзного государства, сообщает «БелТА».

«В развитие Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции», — говорится в сообщении.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.