Саакашвили сообщил украинскому омбудсмену о критическом состоянии здоровья



Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, в котором он сообщил о критическом состоянии здоровья.

Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 35 дней в знак протеста.

«Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», — написала Денисова в Telegram. Также она опубликовала фотографию письма политика.

Она призвала власти Грузии придерживаться норм международного права и обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

