Чавушоглу заявил, что тема Украины является чувствительной в отношениях Турции с Россией

Тема Украины является чувствительной в отношениях между Турцией и Россией, но конструктивный диалог продолжается, Анкара продолжит старания по обеспечению безопасности крымских татар, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«…У нас (с Россией – ред.) есть разногласия, но мы продолжаем конструктивный диалог, соблюдая взаимную чувствительность. Тема Украины — одна из них. Мы не признаём и не признаем незаконной аннексии Крыма. Мы будем продолжать стремиться к безопасности и благополучию наших крымско-татарских соплеменников», — приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.