Турция и США создадут рабочую группу по ситуации с C-400

Турция и США создадут рабочую группу по урегулированию ряда вопросов, в том числе и ситуации с С-400, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции выступил в четверг в парламентской комиссии по планам и бюджету с докладом о бюджете МИД и его учреждений на 2022 год.

Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает контакты с руководством США, отметив, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом в минувшее воскресенье прошла в конструктивной атмосфере.

«Мы выразили несогласие с позицией США по РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), по С-400, эта позиция не соответствует духу союзничества. Мы создадим рабочую группу для решения этих вопросов. Мы уже говорили, что сделали такое предложение США, а теперь это предложение поступило от США, от Байдена», — приводит слова главы МИД Турции агентство «Анадолу».