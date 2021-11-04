Власти Дании задержали российское судно

Власти Дании задержали научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе». Корабль принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского посольства в Копенгагене.

Это произошло еще 1 ноября при бункеровке (заправка судна топливом и моторными маслами) на рейде порта Скаген. «Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе»», — говорится в сообщении.

В посольства уточнили, что судно плавает под российским флагом и используется в научных целях. «Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании», — говорится в сообщении.

О какой именно деятельности идет речь, пока не уточняется.