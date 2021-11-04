В Европе отреагировали на нарушение испытаний вакцины Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) отреагировало на информацию о нарушении испытаний вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Заявление регулятора передает РИА Новости.

«Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины», — сказали в европейском агентстве.

Там же отметили, что по данному вопросу интерсивно взаимодействуют с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

В ноябре журнал BMJ по итогам собственного расследования написал, что клинические испытания американской вакцины от коронавируса Pfizer проводились с нарушениями. В частности, скрывались данные о негативных побочных эффектах. Информацию о нарушениях журналистам сообщила американка Брук Джексон, работавшая в компании Ventavia Research Group, которая помогала Pfizer проводить клинические испытания вакцины.