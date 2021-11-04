Китай назвал США самым большим источником опасности для мира

Доклад командования вооруженных сил США о расширении военной мощи Китая представлен с целью оправдать теорию «китайской угрозы». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Telegram-канал «Карточный Домик».

Дипломат обвинил Вашингтон в манипуляции и пренебрежении реальными фактами. По его словам, обнародованный документ — это сплошная фальсификация, а американская сторона руководствуется предрассудками. «На самом деле самый большой источник опасности для всего мира — сами же США», — указал Вэньбинь.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекин продолжает придерживаться ненаступательной оборонной стратегии. Он добавил, что существующий у страны ядерный арсенал необходим для обеспечения международной безопасности. «Китайское атомное оружие не угрожает ни одной стране мира», — заключил Вэньбинь.