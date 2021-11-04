Джонсон: Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана

Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана.
Об этом говорится в послании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».
Послание зачитал заместитель главы британской дипмиссии в Баку Филипп Барклай.
«В будущем году мы отметим 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Сотрудничество между Соединенным королевством и Азербайджаном находится на самом высоком уровне», — говорится в послании.
В нем отмечается, что Великобритания выступает за безопасность на Южном Кавказе.
«Азербайджан реализует обширную программу по разминированию своих территорий. Считаю, что в регионе важно реализовать Оттавскую Конвенцию по противопехотным минам», — говорится в послании.