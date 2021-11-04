Джонсон: Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана



Великобритания продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана.

Об этом говорится в послании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

Послание зачитал заместитель главы британской дипмиссии в Баку Филипп Барклай.

«В будущем году мы отметим 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Сотрудничество между Соединенным королевством и Азербайджаном находится на самом высоком уровне», — говорится в послании.

В нем отмечается, что Великобритания выступает за безопасность на Южном Кавказе.

«Азербайджан реализует обширную программу по разминированию своих территорий. Считаю, что в регионе важно реализовать Оттавскую Конвенцию по противопехотным минам», — говорится в послании.