Ереван возразил Путину: преждевременно говорить о картах по делимитации границ с Азербайджаном

Переговоры по делимитации армяно-азербайджанской границы на данный момент не ведутся, поэтому преждевременно говорить о конкретных картах и документах по реализации процесса. Об этом в четверг в парламенте заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

«Чтобы говорить о переговорах по делимитации [границ с Азербайджаном], надо, чтобы велись переговоры по делимитации. Пока нет таких переговоров, преждевременно говорить, какими картами и документами мы руководствуемся. Когда будут переговоры, только тогда мы можем вернутся к этому вопросу», — отметил он.

Напомним: выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин заявил, что Москва может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы Армении и Азербайджана. «Здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты, потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период», – заявил он.