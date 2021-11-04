В Армении мошенник обещал женщине найти ее сына в Азербайджане

В Армении суд арестовал мужчину, который под предлогом помощи в поисках без вести пропавшего солдата, получил от его матери 3 миллиона 460 тысяч драмов (более $7 тыс.).

Как сообщает Служба нацбезопасности, речь идет о солдате, который принимал участие в Карабахской войне с 27 сентября 2020 года.

Мужчина Х.М. вышел на связь с матерью пропавшего, предложил свою помощь в поиске ее сына, с привлечением авторитетных связей в Чечне и Сирии. В результате он сообщил, что якобы нашел ее сына в одной из тюрем Азербайджана и готов перевезти его в Баку. За эту «услугу» с июля по август мужчина и запросил вышеуказанную сумму.

Х.М. был задержан, ему предъявлено обвинение, в его отношении избран арест. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.