В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу

Британские производители мяса начали вывозить туши для разделки за границу из-за нехватки мясников, сообщила Британская ассоциация производителей мяса (BMPA).

Великобритания столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit. По оценке BMPA, стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.

«В сентябре BMPA сообщила Trans.INFO (транспортно-логистический портал — ред.), что нехватка рабочей силы в Великобритании может вынудить мясопереработчиков экспортировать туши для разделки за границу, прежде чем их перевезут обратно в Великобританию для продажи. Этот процесс сейчас происходит», — говорится в сообщении ВМРА в Twitter.