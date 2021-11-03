Американский генерал гарантировал Тайваню защиту от Китая

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Марк Милли заявил, что США располагают военным потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР.

«У нас, конечно, есть потенциал делать очень многое по всему миру, включая и это, если потребуется», — приводит РИА Новости слова Милли.

Он отметил, что это политическое решение президента.

«Это политическое решение президента, будем мы это делать или нет, будем мы это делать или нет, исходя из закона об отношениях с Тайванем, но мы, конечно, имеем такой потенциал, тут вопросов нет», — отметил Милли.