Состояние Саакашвили ухудшилось

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку, заявил адвокат политика Георгий Гелхаури. Как передает «Грузия.Online», состояние здоровья экс-главы государства ухудшилось.

«Саакашвили ожидает альтернативного консилиума, который войдет к нему, возьмет анализы и укажет в результатах тестов, находятся ли жизненные показатели ниже порога <…> опять продолжает голодовку, не собирается принимать еду, и ожидает встречи с врачами. Слабость усиливается, морально он очень бодр. Слабость проявляется затруднением физического передвижения, есть отечность конечностей», — пояснил Гелхаури.

По его словам, до сегодняшнего дня врачи поддерживали жизненные показатели бывшего президента медикаментозно.