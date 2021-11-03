Зурабишвили вновь исключила помилование Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать третьего президента страны Михаила Саакашвили.

Вместе с тем, Зурабишвили посоветовала властям воспринимать Саакашвили как «особого заключенного» и принять меры с тем, чтобы ухудшение состояния здоровья голодающего в тюрьме экс-президента не было использовано для «политических спекуляций», передает «Новости-Грузия».

«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: «Нет и никогда». Бывший президент не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию.

Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки ухудшения его состояния.

На этом всё, я больше не буду возвращаться к этому вопросу», — заявила Саломе Зурабишвили.