Гурбангулы Бердымухамедов восхитился «КамАЗом»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оценил тягач-рефрижератор «КамАЗ». Автомобиль передал ему в дар председатель совета директоров компании «КамАЗ» Сергей Ткаченко, сообщает Госинформагентство Туркменистана, передает «Газета.ру».

Бердымухамедов провел тест-драйв тягача в рамках празднования открытия участка Ашхабад–Теджен высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Турк­менабат. В разговоре с Ткаченко президент отметил, что давно знаком с различной автомобильной техникой и иногда, участвуя в гонках на скоростных машинах, ему приходилось водить различную грузовую и легковую технику.

«После испытания у меня осталось хорошее впечатление, он комфортный, удобное управление. Несмотря на большие габариты, очень легок в движении, соответствует всем правилам экономичной, безопасной и экологичной езды», – сказал Бердымухамедов.

Он отметил, что «внешне машина вполне интересно смотрится, прив­лекает внимание окружающих и некоторых, как говорят, даже восхищает», а также похвалил салон и панель мультимедиа. Президенту Туркменистана понравились динамические показатели подаренного «КамАЗа», он положительно отозвался о рулевом управлении и тормозах, подчеркнув, что они со своей задачей справляются хорошо, и минусов замечено не было.

Бердымухамедов рассказал, что в Туркменистане проработают возможность закупки определенного количества новых «КамАЗов» для нужд нашей страны.