ВС Ирана предотвратили захват американцами танкера с нефтью

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) предотвратили попытку перехватить нефтяной груз на борту танкера исламской республики со стороны ВС США в Оманском заливе. Об этом сообщает в среду иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

В сообщении отмечается, что американские силы остановили иранский танкер и попытались переправить находившуюся на его борту нефть на другое судно. При этом ВМС КСИР помешали им и сумели вернуть груз с нефтью иранской стороне. По информации телеканала, в операции с американской стороны принимали участие несколько боевых вертолетов и кораблей.