Афганец из-за голода продал двух дочерей

Афганец Абдул Малик продал двух своих дочерей, чтобы достать семье пропитание. Об этом сообщает CNN.

Изданию стало известно, что Малик выдал замуж свою девятилетнюю дочь по имени Парвана за 55-летнего мужчину. Сама девочка боится, что избранник, которому ее отдали родители, будет бить ее и заставлять работать по дому. До этого Малик продал свою старшую дочь, которой было 12 лет.

«Нас восемь в семье. Мне нужно было ее продать, чтобы сохранить жизнь другим членам семьи», — оправдывался глава семейства. Он признался, что сломлен чувством вины, стыда и беспокойства.