Профессор БГУ награжден японским Орденом восходящего солнца



Заведующий кафедрой дальневосточных языков и литературы факультета востоковедения Бакинского государственного университета профессор Огтай Джалилбейли награжден Орденом восходящего солнца.

Профессору вручат Орден восходящего солнца с золотыми лучами и розеттой за вклад в устойчивое продвижение японского языка и японской культуры в Азербайджане и развитие взаимопонимания между Азербайджаном и Японией, передает «Репорт».

Данным орденом от имени Императора Японии награждаются иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие дружественных отношений с этой страной.

В ближайшее время планируется проведение церемонии вручения награды.