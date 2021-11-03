В Кремле напомнили Байдену, что горит у него

На территории США и других стран также регулярно фиксируются лесные пожары, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на сказанные ранее американским лидером Джо Байденом на саммите по вопросам изменения климата (COP26) слова о горящей тундре в России, передает ТАСС.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и Турции, и других частях мира», — заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, природные пожары являются одним из последствий изменения климата, с которым сталкивается человечество в настоящее время.