Врач — о том, сколько времени можно смотреть в экран телефона без вреда для здоровья

Перед экранами гаджетов без ущерба для зрения можно проводить до шести часов в сутки, рассказал «Газете.Ru» офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

«Оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха», – сообщил он.

Доктор медицинских наук отметил, что слишком большой экран смартфона или планшета может вызывать большее утомление из-за того, что задействует дополнительные участки мозга, обрабатывающие изображения.

«Оптимальна работа с гаджетом, имеющим угловые размеры около 5-20 (до 30) градусов», – дополнил Хомяков.

Он напомнил, что длительная непрерывная работа с гаджетами и компьютерами приводит к зрительному утомлению, хроническому информационному стрессу, к головным болям и проблемам с осанкой.