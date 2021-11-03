Республиканцы призвали Байдена не открывать консульство в Иерусалиме



200 членов Палаты представителей США от Республиканской партии подписали письмо, осуждающее планы администрации президента страны Джо Байдена по возобновлению работы консульства США в Восточном Иерусалиме, которое обслуживало палестинцев, сообщает портал Middle East Eye.

В обращении утверждается, что повторное открытие консульства, закрытого администрацией Дональда Трампа в 2019 году, будет несовместимо с законодательством США, которое признает Иерусалим столицей Израиля.

«Ваша администрация создаст ошибочную ситуацию, в которой у США, по сути, будет две отдельные дипломатические миссии», – говорится в письме, подписанном 200 из 212 членов Палаты представителей США от Республиканской партии.

Авторы послания пишут, что генконсульство США в Иерусалиме, основанное в 1844 году, не предназначалось для работы с палестинцами «в столице Израиля». «Мы настоятельно призываем вас уважать сопротивление нашего близкого союзника Израиля возобновлению работы генерального консульства США в Иерусалиме, тем более что сотрудничество с Израилем имеет важное значение для нас», – отмечают конгрессмены.

Письмо появилось через несколько дней после того, как 35 республиканцев в Сенате приняли закон, направленный на предотвращение повторного открытия консульства США, обосновывая свое решение Законом о посольстве в Иерусалиме 1995 года.

Однако в нем нет конкретного запрета, который не позволял бы Вашингтону иметь в Иерусалиме еще одно дипломатическое учреждение в дополнение к посольству.

Консульство США, которое обслуживало палестинцев в Восточном Иерусалиме, на оккупированном Западном берегу и в осажденном секторе Газа, работало почти 175 лет под управлением разных стран, контролировавших город. Оно было закрыто в марте 2019 года, когда Дональд Трамп выразил поддержку претензиям Израиля на Иерусалим как на его столицу.

В мае государственный секретарь Энтони Блинкен объявил, что США планируют вновь открыть консульство, подтвердив позицию Байдена во время его предвыборной кампании в 2020 году. План, однако, столкнулся с проблемой, поскольку израильские официальные лица и чиновники администрации Байдена разошлись во мнениях по этому вопросу, что, по словам министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, может привести к распаду хрупкого коалиционного правительства.

В прошлом месяце Axios сообщил, что США и Израиль планируют сформировать совместную комиссию, которая проведет обсуждения по поводу возобновления работы консульства.

В Демократической партии призвали продвинуть процесс открытия консульства вперед.

Группа сенаторов-демократов, в том числе Крис Мерфи, посетила Израиль в сентябре и призвала премьер-министра Израиля Нафтали Беннета поддержать этот шаг, отметив, что консульство было открыто более 100 лет до того, как Трамп закрыл его.