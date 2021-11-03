Испытания вакцины Pfizer проводились с нарушениями

Британский научный журнал BMJ опубликовал результаты собственного расследования о том, как проходили клинические испытания вакцины от коронавируса Pfizer. В ходе расследования были раскрыты шокирующие факты о том, что испытания проводились с нарушениями.

Так, стало известно, что компания скрывала данные о негативных побочных эффектах.

Информацию о нарушениях передала сотрудница Ventavia Research Group, американка Брук Джексон. Компания помогала Pfizer проводить испытания вакцины. Брук Джексон неоднократно заявляла о массовых нарушениях, но ее просто уволили.

Женщина передала журналистам документы, фотографии и другие доказательства недобросовестного поведения Pfizer. После тщательной проверки выяснилось, что испытания вакцины действительно не соответствовали тем высоким стандартам, о которых часто говорят в руководстве Pfizer.

Так, стало известно, что результаты испытаний часто подделывались, часть информации просто скрывалась, а часть — фальсифицировалась. Кроме этого, нарушением было еще и то, что личности добровольцев были раскрыты. Также в Pfizer не реагировали должным образом на жалобы пациентов о побочных эффектах.

По словам Брук Дженсон, факты фальсификации с целью представления выгодных результатов испытаний открыто обсуждались на высшем уровне в компании.