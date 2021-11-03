В Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса на дрожжах

В Гданьске на мышах начали тестировать вакцину от коронавируса, разработанную учеными Института биологии клеток НАН Украины во Львове, на иммуногенность. Об особенностях украинского препарата рассказал директор Института биологии клетки во Львове Андрей Сибирный, его цитирует «Радио Свобода».

По его словам, на разработку вакцины, содержащую продуценты вирусных белков на основе дрожжей, было выделено десять миллионов гривен и ушло полтора года. Академик отметил, что исследования проводятся в Польше, поскольку на Украине нет соответствующих лабораторий.

«Сейчас эксперименты по определению иммуногенности препарата — на завершающем этапе в Польше. Мы думаем, что они иммуногенны», — подчеркнул Сибирный. Он рассказал, что результаты испытаний будут известны через две-три недели, и затем вакцину испробуют на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

После этого, если вакцина окажется эффективной, ее начнут тестировать на добровольцах, добавил ученый. В дальнейшем планируется разработать препараты от COVID-19 в виду таблетки или спрея, основанные на гуманизированных дрожжах.