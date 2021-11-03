В Китае новый всплеск распространения коронавируса внутри страны



Госкомитет здравоохранения сообщил в среду, что за минувший вторник в Китае выявлено 93 новых случаев заражения COVID-19 внутри страны.

Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), который от российского Благовещенска отделяет только река Амур, передает «Интерфакс».

В понедельник, по данным Госкомздрава Китая, было выявлено 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье минувшей недели — 59, субботу — 48.

Новая волна «внутренних» заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных, 426 из них связаны главным источником нынешней волны распространения вируса — севером и северо-востоком страны — провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.

Китайские СМИ называют тенденцию «тревожной», поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.

Всего во вторник зафиксировано 109 новых инфицированных, 16 из них прибыли в Китай из-за рубежа.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тыс. 423 случая заражения коронавирусной инфекции, скончались 4 тыс. 636 человек, выздоровели 91 тыс. 787.