Байден раскритиковал Путина: «У него тундра горит»

Президент США Джо Байден упрекнул президента России Владимира Путина за молчание по поводу вопросов изменения климата.

«У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил Байден во время пресс-конференции на саммите по климату в Глазго, передает «Росбалт».

В то же время Байден обвинил Россию вместе со странами ОПЕК в отказе от увеличения объемов нефтедобычи и повышении цен на нефть.»Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти», — заявил американский лидер.