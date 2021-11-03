В США азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA

Проживающая в США азербайджанская школьница награждена международным сертификатом со стороны NASA.

Картина, нарисованная школьницей 6-го класса из штата Миннесота Севдой Мамедовой прошла в финал конкурса «Искусство для астронавтов», которое в рамках «Студенческой программы космических экспериментов» участвует в 13-й миссии, передает Репорт.

NASA вручило сертификат C.Мамедовой, которая прошла отбор среди 23 117 студентов. Картина школьницы размещена на одежде астронавтов, участвовавших в 13-й миссии Международного космического центра.