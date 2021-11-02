В ООН приступили к отправке гумпомощи в Афганистан

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало доставлять гуманитарную помощь в Афганистан, где с приближением зимы ухудшаются условия жизни.
Пресс-секретарь УВКБ ООН Шабия Манту прокомментировала последнюю ситуацию в Афганистане.
Манту сообщила, что 33 тонны снаряжения для подготовки к зиме будут доставлены афганским гражданским лицам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за внутренних конфликтов.
По ее словам, которые приводит «Анадолу», самолет УВКБ с 33 тоннами гуманитарной помощи, предназначенными для поддержки населения Афганистана, уже вылетел в Кабул.
Самолет, вылетевший утром 2 ноября из аэропорта Шарика в ОАЭ, приземлится в Кабуле.
Следующие партии гуманитарной помощи афганскому народу будут отправлены 4 и 7 ноября, добавила Манту.