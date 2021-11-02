Иран не верит Байдену

Президент США Джо Байден для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе должен убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то стоит. Такую позицию изложил во вторник в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«На Байдене лежит обязанность убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что его подпись чего-то стоит», — отметил дипломат. По его словам, «для этого нужны объективные гарантии» того, что следующий президент США не выйдет из соглашения. «Никто не согласится на что-либо меньшее», — добавил Хатибзаде, слова которого приводит ТАСС.