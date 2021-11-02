Популярность сторонников Зеленского падает

Уровень поддержки пропрезидентской партии «Слуга народа» на Украине упал с 22% до 15%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, передает РИА «Новости».

Однако, «Слуга народа» по-прежнему лидирует среди украинских партий. Следующая партия, за которую готовы проголосовать украинцы в случае выборов Верховную раду — партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность», на нее отдали 12,4% голосов. На третьей строчке оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 7,5% жителей страны. Далее следует партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 7,2%.