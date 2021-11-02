В ЕСПЧ рассматривают жалобу Януковича

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать жалобу экс-президента Украины Виктора Януковича. Его претензии заключаются в том, что украинские суды и правоохранители к нему предвзяты. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на сайт суда.

Так, ЕСПЧ 11 октября коммуницировал жалобу Януковича, которую тот подал еще 9 октября 2015 года. Интересы бывшего главы Украины представляет британский адвокат Том Бизли.

Жалоба Януковича касается происшествия 21-22 февраля 2014 года, когда автомобили из его кортежа были обстреляны.

Бывший президент утверждает, что это было покушение на него лично, хотя он сам на тот момент не находился в атакованных автомобилях и не ехал с ними, поскольку уже покинул страну.

Претензии Януковича обращены к украинским властям, которые не провели достаточно эффективного, на его взгляд, расследования инцидента и отказываются расследовать этот инцидент.

Кроме того, по мнению экс-президента, в Украине против него незаконно открыты несколько уголовных дел.

Суд на стадии коммуникации направил ряд вопросов украинском правительству. В частности, о том, на какой стадии расследования против экс-президента и были ли нарушены его права.