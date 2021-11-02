В Турции открыла свои двери фотовыставка «Павшие герои Азербайджана»

В городе Карс на востоке Турции открылась фотовыставка «Павшие герои Азербайджана», организованная Международным исследовательским центром Азербайджанской Республики в память о погибших в ходе Второй Карабахской войны азербайджанских военнослужащих.

На выставке, организованной в губернаторском парке Карса, представлены фотографии погибших военнослужащих.

Глава центра Самир Адыгезалли, выступая на церемонии открытия, выразил соболезнования близким погибших во имя родины военных.

Адыгезалли рассказал, что 44-дневная война стала важным событием не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира.

«Каждую секунду наши сердца были с нашими солдатами в Карабахе, и весь тюркский мир, весь народ братской Турции, правительство и государство были с Азербайджаном. Азербайджан ощутил всю мощь и поддержку братской Турции в 44-дневной войне. Азербайджанцы благодарны вам за эту поддержку. Это единство и братство Азербайджана и Турции непоколебимо, мы, как организация, будем поддерживать этот союз и его дальнейшее укрепление», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев в свою очередь отметил, что фотовыставка посвящена памяти всех военнослужащих тюркского мира, погибших во имя родины.

Выставка будет открыта для посещения до конца дня.