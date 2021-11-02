Сегодня состоялась встреча в формате видеоконференции между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и региональным директором Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ООН.

Министр также проинформировал о тяжелых последствиях, вызванных конфликтом, о новых реалиях постконфликтного этапа, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях. Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ООН в качестве международного партнера в работах по восстановлению и реконструкции, и что в этом направлении ведется работа с некоторыми структурами ООН.