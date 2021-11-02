Глава Минобороны Украины и еще четверо министров подали заявления об отставке

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины», — написал Мельничук на телеграмм-канале во вторник.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек, отмечает «Интерфакс».

Также в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщил Тарас Мельничук.