Бразильский сенатор: Я побывал в Гяндже и Агдаме и воочию увидел реалии

Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящимся с визитом в нашей стране председателем рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Сената Национального Конгресса Бразилии, сенатором Антонио Анастасией.

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе беседы председатель Милли Меджлиса отметила, что заметила, что в отношениях между Азербайджаном и Бразилией присутствует положительная динамика, и что Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества с Бразилией – будь то в рамках ООН или же под эгидой иных международных организаций. За приблизительно тридцать лет, прошедшие с налаживания дипломатических отношений между нами, сформирована правовая база для взаимодействия двух стран, добавила С.Гафарова.

Говоря о двусторонних межпарламентских связях, С.Гафарова упомянула о деятельности рабочих групп по двусторонним межпарламентским связям в Милли Меджлисе и в обеих палатах Национального Конгресса Бразилии – в Федеральном Сенате и Палате депутатов. Кроме того, наши депутаты с успехом сотрудничают под эгидой международных отношений.

Председатель Милли Меджлиса рассказала и о 44-дневной Отечественной войне: бразильскому сенатору было сказано, что контрнаступление, начатое Азербайджаном 27 сентября прошлого года после очередной провокации Армении, завершилось освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации, причём, Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону, отражённом в международных документах. Подписание президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении 10 ноября прошлого года известного трёхстороннего заявления ознаменовало завершение конфликта. Так Азербайджан положил конец длившейся почти тридцать лет оккупации своих земель Арменией и самостоятельно исполнил небезызвестные четыре резолюции Совбеза ООН.

После изгнания интервентов и от Агдама, и от других наших городов и районов остались одни названия: за тридцать лет оккупации Армения сравняла с землёй, уничтожила все наши захваченные города и сёла, вообще все жилые пункты, а также всю инфраструктуру, памятники истории и культуры. А сейчас Армения отказывается выдать карты минных полей, что само по себе – очередная провокация.

С.Гафарова подчеркнула, что Азербайджан является многонациональной и толерантной страной, ведет борьбу за установление мира и благополучия в регионе, а в данное время выполняет широкомасштабную работу по восстановлению своих освобождённых от оккупантов земель. Гость был проинформирован об этой работе.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Сената Национального Конгресса Бразилии, сенатор А.Анастасия поделился своими соображениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами в разных сферах. Он также указал на важность развития связей.

В контексте межпарламентских отношений между Азербайджаном и Бразилией была подчёркнута важность групп дружбы и затронут вклад в усиление межпарламентского сотрудничества, который могут внести взаимные визиты и обмен опытом.

Сенатор сообщил о посещении им Гянджи и Агдама в рамках текущего визита; он добавил, что воочию увидел там реалии. Гость выразил уверенность в том, что освобождённые от оккупации районы вскоре превратятся в развитую часть страны.

На встрече был проведен обмен мнениями и на другие темы.