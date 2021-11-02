Азербайджан и Россия обсудили вопросы демаркации госграницы

27-28 октября в российском городе Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Как говорится в сообщении МИД, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также утвержден план работы комиссии на 2022 год.

Стороны заявили о полном выполнении плана работы Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии на 2021 год.

Очередное заседание комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.