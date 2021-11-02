Северокорейских фермеров отправили в трудовые лагеря за недостачу кукурузы

Нескольких фермеров из Северной Кореи отправили в трудовые лагеря за то, что они не отдали кукурузу, предназначенную для государственных поставок, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, северокорейские чиновники проводят массовые обыски в фермерских хозяйствах на фоне нехватки продовольствия. Ожидается, что в 2021 году урожай в КНДР будет на 20% ниже, чем год назад. Специалисты связывают это с закрытием границ с Китаем.

Фермерам было приказано отдавать на нужды правительства 60% своего урожая. В условиях надвигающегося кризиса многие земледельцы попытались скрыть продовольственные запасы от инспекторов.

«Несколько дней назад пять фермеров были пойманы во время неожиданной проверки. Каждый из них был приговорен к пяти месяцам исправительно-трудового лагеря. Центральный комитет приказал, чтобы урожай был собран вовремя, чтобы ни одно зерно не потерялось», — сообщают источники.