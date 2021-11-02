Daily Sabah: Заказчиком покушения на полевого командира Шишани является советника Кадырова



Согласно результатам расследования, опубликованным в понедельник, 1 ноября, члены агентурной сети, арестованные в прошлом месяце, планировали покушение на чеченского полевого командира Абдул Хакима Шишани (Руслана Ажиева) по приказу советника главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Согласно данным Национальной разведывательной организации Турции (MIT), Делимханов и предполагаемый убийца главреда Forbes Пола Хлебникова Казбек Дукузов также отдавали приказы об убийстве четырех чеченских диссидентов в Европе с 2004 года.

Руководителем агентурной сети MIT называет Бислана Расаева. В числе арестованных также россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Узбекистана Амир Юсупов и украинец Игорь Ефрим. Они были задержаны в начале октября в турецкой Анталье по обвинению в шпионаже и нападению на чеченских оппозиционеров.

О задержании в Турции подозреваемых в шпионаже стало известно 9 октября, у них изъяли паспорта и оружие. Отмечалось, что операция по задержанию проходила в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула.

После этого глава Чечни совершил неофициальный визит в Турцию. Политолог, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко связал поездку Кадырова с задержанием уроженцев Чечни. «Таких совпадений просто не бывает. Точно не знаю, как именно связан, но допускаю, что задержанные имеют определенные связи с Кадыровым, властями Чечни», — предположил он.

В Чечне заявили, что поездка делегации в Турцию не была тайной, и команда не скрывала своего местоположения. По словам министра информации и помощника руководителя региона Ахмеда Дудаева, в соцсетях сразу публиковали видео и фото с поездки. При этом цель визита Кадырова он не уточнил.