Путин заявил, что Россия «научилась» отражать атаки беспилотников

Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников, которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем (это — ред.) достаточно эффективно», — сказал Путин на совещании с представителями ВС РФ и «оборонки» в Сочи.