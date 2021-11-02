Россия закупила у Турции судов и яхт на десятки миллионов долларов

Экспорт судов и яхт из Турции в октябре достиг $208,205 млн, что на 399% превышает результат аналогичного периода прошлого года ($41,730 млн).

При этом главным импортером стала Россия, закупившая яхты и суда на $101 млн 559 тыс., сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Союз экспортеров Турции (TİM).

Всего Турция экспортировала суда и яхты в 74 страны мира. Крупными покупателями также выступили Норвегия — $74 млн 770 тыс., Мальта — $17 млн, Маршалловы острова — $4 млн 767 тыс., и США — $1 млн 618 тыс.