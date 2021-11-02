Лавров едва не увез в Россию семейную реликвию главы МИД Норвегии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своей норвежской коллегой Анникен Витфельдт (Anniken Huitfeldt) оказался в неловкой ситуации, приняв семейную реликвию главы МИД за подарок. Об этом пишет издание Aftenposten.

Во время обеда в Тромсе Витфельдт показала Лаврову старинную семейную реликвию — шкатулку, которая принадлежала ее деду.

«Многие в Норвегии хранят воспоминания, оставшиеся с военных лет. И я хотела бы показать вам дорогую и памятную вещь моей семьи», — заявила Витфельдт.

Глава дипломатического ведомства Норвегии отметила, что ее дед был в плену вместе с советскими солдатами, научился говорить по-русски и полюбил русскую поэзию.

Сергей Лавров принял протянутую ему шкатулку за подарок, поблагодарил за «бесценный сувенир» и отметил, что тот «найдет свое место в музее нашего министерства». В итоге недоразумение быстро разрешилось, а Анникен Витфельдт отреагировала на него улыбкой.

При этом главе МИД России Сергею Лаврову «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсе преподнесли вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии и книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 — 1917 годах». Ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен сделавший этот подарок, пошутил, что вазу можно использовать для виски.