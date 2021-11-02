В Кабуле террорист-смертник подорвался около военного госпиталя: 15 погибших

Второй мощный взрыв прогремел во вторник в центральной части Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана, сообщил местный телеканал Tolo News.

По его информации, в настоящий момент в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также располагаются иностранные дипмиссии, идет перестрелка между нападавшими и боевиками захватившего власть в стране радикального движения «Талибан».

Согласно заявлению назначенного радикалами второго заместителя министра информации и культуры Билала Карими, первый взрыв прогремел возле входа в здание в медучреждение, второй — в его окрестностях.

Больница имени Мухаммада Дауд-хана рассчитана на 400 койко-мест и принадлежит Министерству обороны Афганистана.

Согласно послежней информации, распространенной агентством Reuters со ссылкой на представителей сил безопасности «Талибана» в результате взрыва 15 человек погибли, 34 ранены.