В Кремле прокомментировали сообщения о переброске российских танков к границе Украины



Сообщения о том, что Россия перебросила свои танки к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются вбросом. Так на публикацию, появившуюся в американском издании Politico, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, подобные публикации даже не стоит комментировать, поскольку они отличаются крайне низким качеством и содержат ошибки. «Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — заявил Песков.

Ранее в ноябре Politico сообщило о том, что Россия отправила танки к границам Украины. В качестве доказательства издание привело спутниковые фотоснимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области. При этом на самом деле данный регион не граничит с Украиной, а имеет границы только с Беларуси.

До этого, в конце октября, газета The Washington Post также заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». В то же время в Минобороны Украины заявили, что не фиксировали усиление военного присутствия России близ своей границы.