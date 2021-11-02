К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США

Защищать интересы заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будут не только грузинские адвокаты, но и правозащитники из Украины и США, заявил один из его адвокатов Бека Басилая, передает РИА Новости.

Саакашвили голодает в тюрьме уже 33-й день в знак протеста. Власти обещают перевести его в тюремную больницу в случае ухудшения состояния здоровья. Адвокаты требуют госпитализацию в частную клинику, куда обычно переводят других заключенных. На данный момент в Грузии его защищают четыре адвоката.

«Состояние экс-президента с каждым днем ухудшается и ему сейчас нужна поддержка грузинского народа. Конечно, юридическая сторона также имеет большое значение, к нашей команде присоединился юрист из США. К нашей команде присоединяются и украинские юристы. Будут правовые вопросы, на которые грузинскому правительству придется ответить. Правительство, которое нарушило отчет народного защитника (омбудсмена — ред.), не учло рекомендацию консилиума врачей и до сих пор попирает права человека», — заявил Басилая журналистам.