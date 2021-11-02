Трамп предположил, что Байден уснул от скуки на конференции ООН по климату

Президент США Джо Байден заснул на заседании 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит в шотландском Глазго, что показывает отсутствие его заинтересованности в мероприятии. Такое мнение выразил в понедельник бывший президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Байден прилетел в Европу, заявляя, что глобальное потепление — его высочайший приоритет, а потом быстро заснул на самой конференции на виду у всего мира. Никто из тех, у кого есть настоящий энтузиазм и вера в предмет обсуждения, никогда бы не заснул», — говорится в распространенном заявлении политика. К нему прикреплено видео, на котором видно, как Байден, сидя на конференции, закрывает глаза на несколько секунд.