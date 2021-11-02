Ираклий Гарибашвили: Кавказ потерял 40% ледников



За последние двадцать лет Кавказ потерял 40% ледников, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Климатической конференции ООН в Глазго.

Премьер-министр призвал глав правительств, представителей различных отраслей, научных кругов, технических экспертов и заинтересованные стороны во всем мире объединить усилия, чтобы противостоять климатическому кризису.

Глава правительства Грузии подчеркнул, что для предотвращения глобальной катастрофы необходимы усилия по достижению долгосрочных целей по температуре, установленных в Парижском соглашении.

По словам премьера, власти Грузии намерены сделать упор на диверсификации возобновляемых источников энергии, увеличивая долю энергии ветра и солнца на общем энергетическом рынке.